Succesvolle Oekraïense tegenoffensieven overtuigen Poetin niet om te onderhandelen

Nienke Wensveen Bron: Institute for the Study of War

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) is Poetin ervan overtuigd dat hij de oorlog in Oekraïne nog steeds kan winnen. Ofwel door Oekraïne militair te veroveren, ofwel na een overgave nadat het Westen is gestopt met Oekraïne te steunen. De succesvolle tegenoffensieven van Oekraïne in Charkov en Cherson hebben de Russische president niet van mening veranderd.

Poetin zou volgens de ISW zelfs extra moeite doen om te zijn leger klaar te maken voor een langdurige oorlog. Zo begon hij in de herfst van 2022 met de mobilisatie van 300.000 extra reservisten. Ook zijn er 40.000 gevangenen gerekruteerd voor Wagner. En met zijn toespraak zaterdag waarin de Russische president aankondigde dat er tactische kernwapens in Wit-Rusland komen, zou hij volgens de denktank nog een stap verder gaan.

Noodzakelijk, maar niet voldoende

De ISW denkt dat meerdere succesvolle Oekraïense tegenoffensieven noodzakelijk zijn om Poetin te overtuigen om wel te onderhandelen. Maar dat alleen is volgens de denktank niet voldoende. De president zou ook niet bereid zijn om “militaire omstandigheden te creëren die gunstig genoeg zijn voor Oekraïne en het Westen” om vrede te bespreken.