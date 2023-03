Ladingverlies in Burgstraat en Demerwal: brandweer komt wegdek proper maken

Bilzen

De Brugstraat in Bilzen is maandag in de vooravond een tijdje afgesloten geweest in de richting van het centrum nadat een vrachtwagen zijn lading verloor. Modder met steenafval kwam op de baan van de Demerwal en in de Brugstraat terecht. De brandweer kwam het wegdek proper maken. De transportfirma stuurde ook nog een borstelwagen om alles van de weg te krijgen. mm