Ex-bondscoach Georges Leekens kijkt uit naar “nieuw tijdperk” bij de Rode Duivels: “Als Tedesco wat raad nodig heeft...”

Met een 0-3 overwinning vrijdagavond in Zweden zetten de Rode Duivels een eerste belangrijke stap in de race naar kwalificatie voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Volgens voormalig bondscoach Georges Leekens (73) kunnen de Belgen nu al op beide oren slapen. Hij pleit ook voor een positievere sfeer rond de nationale ploeg.

“Het is nog maar een wedstrijd maar zo’n overwinning is leuk meegenomen en bovendien hebben enkele jongens zoals Lukebakio zich getoond. Er staat een ruggengraat. Dit is zeker een opsteker. De verdere kwalificatiewedstrijden mogen normaal geen probleem zijn”, vertelt Leekens maandag in de marge van de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals in Grimbergen, waar hij mee in de jury zetelde die de prijs toewees aan Karel Geraerts (Union). “We hebben een goeie ploeg en als de topspelers in vorm zijn, dan denk ik dat we gaan meespelen. Lukaku is heel belangrijk en hebben we gemist, De Bruyne wordt nu dé chef, er is Courtois en achterin speelt Vertonghen weer op zijn oude niveau.”

Met Domenico Tedesco hebben de Duivels een nieuwe sportieve baas. “Ik ken hem niet, maar ik zal hem wel eens tegenkomen en als hij wat raad nodig heeft, ben ik altijd bereid om die te geven”, gaat Leekens verder. “Hij is jong en lijkt me iemand die weet wat het is om hard te werken. Het is belangrijk dat er een goeie klik komt met Frank (Vercauteren), de nieuwe technische directeur, en ook met Jacky Mathijssen (de U21-coach) zodat er ook naar de jeugd gekeken wordt. Er is veel talent, voor mij een bewijs dat er goed gewerkt is.”

© ddp/Stella Pictures

Dinsdagavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd in het tijdperk-Tedesco. In Keulen staan ze tegenover grootmacht Duitsland.

“De Duitsers zijn niet op hun sterkst, er ontbraken veel jongens, maar het wordt wel een moeilijkere test dan tegen Zweden”, voorspelt Leekens. “Maar we moeten het belang van die match ook niet overschatten. Het is vooral belangrijk dat jongens zich thuis voelen, goed in hun vel zitten en geloven in zichzelf. En wij moeten ook meer vertrouwen hebben in de nationale ploeg. Resultaten zijn daarin belangrijk maar we moeten ook positiever durven zijn. Voor het WK in Qatar was iedereen zo negatief, er was geen goeie sfeer gecreëerd. De vorige bondscoach Roberto Martinez verdient ook niet al die kritiek. Hij heeft hard en goed gewerkt. Nu beginnen we een nieuw tijdperk, hopelijk een tijdperk met veel positivisme. We hebben een goed elftal.”