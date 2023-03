Lieske Peeters (103) denkt nog met veel liefde terug aan haar man

Op 27 maart werd Lieske Peeters 103. Een eeuwfeest kon in 2020 niet wegens corona, maar deze week wordt Lieske wel uitgebreid gevierd in WZC De Maaspoorte.

Lieske werd geboren in 1920 als oudste van een broer en vier zussen. Tot haar 14de ging ze naar school, daarna moest ze helpen op de boerderij in de Schillingstraat. “Redelijk laat ontmoette ik Bèr, een onderwijzer”, vertelt Lieske. “Wij trouwden in 1953. Ons huwelijk werd uitgesteld door de oorlog, ik was dus al 33. We kregen één dochter, Mieke, die is nu 68. Als boeren zijn we goed door die oorlog gekomen. De buren waren jaloers als we een varken slachtten.”

“Mijn lieve Bèr stierf aan een longziekte op zijn 39ste. Onze jaren samen waren de mooiste tijd van mijn leven”, vertelt Lieske. Zij nam de winkel over van Bèrs moeder en verkocht snoep, geschenken en speelgoed. De zaak heette Bi-j Mari-jke Sjouws, naar de naam van haar schoonmoeder. En dat is zo gebleven tot Lieske 60 werd. “Toen stopte ik ermee, want met mijn geschenken en speelgoed heb ik ook goed geboerd. Daarna heb ik veel gereisd en heb ik nog 27 jaar alleen gewoond. Op mijn 90ste besloot ik om in Maaseik naar het zorgcentrum te gaan. Daar leef ik nu al 13 jaar zeer tevreden.” (roma)