V.l.n.r.: Jeroen Maes, Peter Bulckaen, Danni Heylen en Lennart Lemmens, die uit Heusden-Zolder afkomstig is. — © Het Prethuis

Knotsgekke personages en onverwachte wendingen. Zo kennen we de komedies van Het Prethuis, dat in Antwerpen is gevestigd, maar door heel Vlaanderen toert. Een cast met bekende namen brengt maar liefst zes Limburgse opvoeringen van Frank wordt Francine.