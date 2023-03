Zeven procent van bestuurders kijkt maandelijks video’s achter het stuur

Zeven op de honderd Belgische bestuurders kijken maandelijks wel eens naar een video achter het stuur. Dat blijkt uit een bevraging van verkeersinstituut Vias bij zowat 6.000 Belgen, waarover Sudinfo bericht. “Heel gevaarlijk, want de cognitieve afleiding is enorm groot”, bevestigt woordvoerder Stef Willems.

In Vlaanderen geeft 5 procent van de bestuurders aan wel eens een video te kijken, in Wallonië 8 procent en in Brussel zelfs 16 procent. Het gaat dan volgens Vias onder meer over sportwedstrijden en series. “De afleiding van een video, met bewegende beelden, is groot, nog een stuk groter dan bij bijvoorbeeld een telefoongesprek”, duidt Stef Willems. “Stel dat mensen nog eens ondertitels lezen, dan is die cognitieve afleiding enorm.”

Vias raadt bestuurders dan ook ten stelligste af om video te kijken achter het stuur. “Stel dat je op een snelweg aan 120 kilometer per uur rijdt en vijf seconden wegkijkt naar een video. Dan heb je wel 160 meter afgelegd zonder naar de weg te kijken. Als het dan druk is op de weg of er zijn filegolven, kan dat zware gevolgen hebben”, klinkt het nog.

Maar kan je als bestuurder zomaar beboet worden als je een video kijkt op je smartphone, terwijl die netjes in een houder steekt? Vias verwijst daarvoor naar artikel 8.3 van de wegcode, waarin wordt benadrukt dat elke bestuurder in staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig in de hand moet hebben. “Wie dus wordt betrapt, kan op basis daarvan geverbaliseerd worden. Het gaat hierbij om een derdegraadsovertreding waarop boetes van 174 euro plus administratiekosten staan”, besluit Willems.