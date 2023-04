Ze vroegen een aanbouw die plaats bood aan een extra slaapkamer en badkamer. Ze kregen … een walvis. Geen aprilvis. Sindsdien douchen Piet en Sarah zich achter een raam in de vorm van een vissenoog. En daar hebben ze nog elke dag plezier in. “We hadden de architecten carte blanche beloofd en daar hebben we ons aan gehouden.”