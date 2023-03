Turnkring De Hoop in Rekem lokt 1.200 toeschouwers naar showavond

Rekem

Bij Turnkring De Hoop in Rekem werd afgelopen weekend weer een showavond onder het thema ‘Reis rond de wereld’ op poten gezet. De groepen werden van aan de zijlijn aangestuurd door de bezielde coaches. “Ieder presteert op zijn eigen niveau, de lat ligt uiteraard hoog. Er zijn dagelijkse trainingen. We zetten bij onze turnkring stevig in op het vasthouden van de juiste houding van het lichaam tijdens een turnelement, de zogenaamde vormspanning en uiteraard techniek. De jongste turners moeten bedreven zijn in basiscoördinatie en balans, denk aan kopje rol, radslagen en de basis in toestelturnen”, vertelt trainer Wouter Geurts. Met dynamische muziek en een kleurrijk lichtspel kreeg het publiek een energetische showavond voorgeschoteld. “We hebben twee shows ten beste gegeven, waarnaar 1.200 bezoekers kwamen kijken. De turnkring groeide inmiddels uit tot een club met gemiddeld 300 leden. Dit mede dankzij onze goed opgeleide trainers, de goed uitgeruste accommodatie en het veelzijdige turnaanbod”, stelt voorzitster Jolein Welz. (joge)