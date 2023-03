Thierry Von Der Warth award voor 10 miljoen ‘Sunset Lovers’-streams

"Ik ben onder de indruk",zegt Hoeselts burgemeester Werner Raskin verder. "Als je in minder dan een jaar meer dan 10 miljoen Spotify-streams haalt met een nummer, ze zitten ondertussen al over de 11 miljoen begreep ik, dan zeg ik proficiat en doe zo verder!"Horizon Blue en Carston namen samen met Thierry Von Der Warth de complimenten van de burgervader dankbaar in ontvangst. "Uiteraard zijn we ontzettend blij met deze onderscheiding. Met z'n drieën hebben we ‘Sunset Lovers’ vorig jaar gemaakt in een Nederlandse strandhut, waardoor we in de juiste vibe zaten en het vakantiegevoel compleet was. Het is tijdloos, zeker als je ziet dat het nummer nog steeds wekelijks meer dan tienduizenden keren wordt gestreamd wereldwijd. Wij staan zeker open voor een vervolg, maar eerst heffen we het glas op deze mooie onderscheiding waar we allemaal ontzettend trots op zijn", zegt zanger Carston.Voor Thierry Von Der Warth, goed voor maandelijks 1,6 miljoen Spotify-luisteraars, blijft het ondertussen hard gaan. “’Met ‘One Day At A Time’, mijn nieuwste single, zijn we deze week ook boven het miljoen Spotify-streams gegaan. Niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland zijn de reacties super positief. En dan moet de zomersingle nog komen, maar dat is pas voor binnen een paar weken.” "We hadden er allemaal een goed gevoel bij toen we hem in augustus uitbrachten, maar hadden nooit durven denken dat het zo'n groot internationaal succes zou worden", zegt Thierry Von Der Warth.