Nederland in de ban van ‘Instagram-koppel’: wisselt fenomeen Jutta Leerdam schaatser in voor bokser Jake Paul als lief?

In Nederland zijn ze in de ban van een gerucht dat overgewaaid is uit de VS. Schaatsfenomeen Jutta Leerdam werd er gespot in het gezelschap van Youtube-ster/bokser Jake Paul. De grote vraag is nu: zijn de twee een koppel?

De 24-jarige Leerdam schaatste dit seizoen alweer alles kapot. De Nederlandse won alle 1000 meter-wedstrijden op de wereldbekers en kroonde zich nadien ook tot wereldkampioene op haar favoriete afstand. Ze pakte daarnaast ook brons op de 500 meter en kroonde zich tot Europees en Nederlands kampioene sprint. Vorig jaar pakte ze al olympisch zilver op de 1000 meter en werd ze wereldkampioene sprint.

Kortom: Jutta Leerdam heeft zich op relatief korte tijd opgewerkt tot de meest complete sprintster op aarde en brak al verscheidene nationale records. Maar op liefdesvlak liep het vorig jaar goed mis. Na een jarenlange relatie splitte Leerdam van vriend/schaatser Koen Verweij.

“Het speelde al langer”, zei Leerdam over de breuk met de bronzen medaille op de massastart van de Olympische Winterspelen in 2018 (die haar meermaals bedrogen zou hebben). “Het is moeilijk als je tijdens een olympisch seizoen voelt dat je relatie niet helemaal lekker gaat. Natuurlijk was dat deze zomer ook. Dan is het officieel klaar. Je bent heel veel met elkaar geweest, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Het was heel erg wennen. Het was niet makkelijk.”

Leerdam trok na haar successeizoen naar warmere oorden. Zo werd ze de voorbije week gespot in Florida. Op het strand, al snorkelend in de oceaan én op een modeshow van Hugo Boss in Miami.

En wie was daar ook? Jake Paul. De 26-jarige Amerikaan werd bekend via Youtube en bokste de voorbije jaren verschillende profkampen, waaronder tegen Tommy Fury. Paul vertoefde er in het gezelschap van Leerdam, zo blijkt uit een intussen virale video op TikTok. De twee komen samen buiten en stappen vervolgens in een wagen.

De twee betrokkenen - samen goed voor bijna 27 miljoen Instagram-volgers - hebben zelf (nog) niet gereageerd op de geruchten. Het management van Leerdam was niet bereikbaar voor commentaar, zo meldt De Telegraaf.