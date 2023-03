Het koppel zeearenden kon ontsnappen uit hun metalen constructie in Labiomista in Genk. Eentje is inmiddels al gespot in As. — © rr/topa

Genk/As

Een koppel zeearenden is afgelopen weekend ontsnapt uit het kunstpark Labiomista van Koen Vanmechelen in Genk. Eentje is inmiddels gelokaliseerd in As. Volgens Vanmechelen is de ontsnapping het gevolg van een constructiefout aan de kooi.