SBS Kermt pakt uit met een carnavalsstoet vol verhalen

Hasselt

Vrijdag trok de jaarlijkse carnavalsstoet van de Stedelijke Basisschool in Kermt onder flink wat belangstelling door de straten rond de school. Het was dan ook een erg mooie optocht onder het motto ‘een school met een verhaal’. “Elke klas heeft een boek of een reeks boeken uitgekozen en is daarrond gaan werken”, vertelt directeur Hans Stevens. Zo konden de toeschouwers onder meer genieten van letterdieven, Smurfen, Suskes en Wiskes, Harry Potters, Wally’s en musketiers. Heel mooi en kleurrijk waren de kinderen van de tweede kleuterklas van juf Dominique: “Wij hebben voor Elmer gekozen, een boek rond een grote kleurrijke olifant. De kinderen hebben hun outfit zelf gemaakt, en wij zorgen voor een primeur, want voor het eerst rijden er fietsjes mee in de stoet. Waarom we dat doen? Wel, voor deze 4- à 5-jarigen is het parcours een flinke afstand en al fietsend kunnen ze hun krachten een beetje sparen?” (raru)

© raru

