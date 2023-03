Slachtoffer van stalking getuigt: “Twee jaar ’s nachts niet geslapen”

Karen is een dertiger uit Limburger en moeder van twee jonge kinderen. Na een lange relatie leerde ze nog voor de coronaperikelen een man kennen. “Het was niks serieus. We hebben enkele keren afgesproken, maar daar bleef het bij”, vertelt de vrouw. “Ik heb hem ook duidelijk gemaakt dat er niets was tussen ons, maar toen startten de problemen.”

Het stalkingsverhaal van Karen is atypisch. Het ging in haar geval niet om een ex-partner, maar de belager zag in haar zijn droomvrouw en daardoor ook als de oplossing van alle problemen. “Hij viel me zonder rustperiodes lastig. Van ’s morgens tot ’s avonds”, vertelt Karen. “Hij schreef ellenlange brieven die hij in de brievenbus achterliet, stuurde me berichten op de telefoon en via sociale media. Er ging geen enkele dag voorbij zonder dat hij me belde en hij dook om de haverklap op aan mijn deur. Er zijn zelfs achtervolgingen met de auto geweest.”

Maandag werd het mobiel stalkingalarm geïntroduceerd in Limburg. De knop heeft de grootte van een muntstuk van 2 euro en kan gedragen worden als halsketting. — © Sven Dillen

Geen sociale media

Karen nam contact op met de politie. “Ik hoopte dat ze me zouden helpen, maar ze konden niets doen”, vertelt het slachtoffer. “Mijn verhaal werd wel genoteerd, maar daar bleef het bij. Mijn belager wist perfect wat hij kon doen zonder dat ze hem zouden arresteren. De politie contacteren, dat was voor hem geen dreigement. Hij lachte daar eens mee.”

Na enige tijd nam de frustratie bij Karen toe. “Het werd moeilijk om altijd opnieuw de noodcentrale te bellen en altijd hetzelfde verhaal te vertellen. Maar mijn leven was om zeep. Voor de aangiftes bij de politie moest ik een afspraak maken. Ik offerde mijn verlofdagen er zelfs voor op. Op sociale media durfde ik niks meer te doen. Mijn accounts waren dood. Ik vreesde voor mijn leven en dat van mijn kinderen. Ik nam samen met hen maandenlang een andere route naar school omdat we zijn huis passeerden.”

“Ik had er geld voor gegeven om anoniem de politie te verwittigen. Zo’n berichtje omvat ook alle noodzakelijke informatie” Karen, slachtoffer van stalking

Halsbrekende toeren

“Twee jaar heb ik ’s nachts niet geslapen”, vertelt Karen. “Er was dan wel geen sprake van fysieke mishandeling, maar de psychische terreur woog enorm zwaar. Iedereen uit mijn naaste omgeving heeft het van dichtbij meegemaakt. Mijn stalker viel ook hen lastig. Die man had mijn familie, vrienden en collega’s in het vizier.”

Na tussenkomsten van de politie en het gerecht stopte de stalking. “Mijn familie en ik hadden tonnen aan bewijsmateriaal kunnen verzamelen”, vertelt Karen. “Vandaag ben ik opnieuw voorzichtig gelukkig met mijn leven. Maar zo’n mobiel stalkingalarm had mijn leven in die akelige periode wel gemakkelijker kunnen maken. Heel veel slachtoffers van ernstige belaging gaan daar mee geholpen zijn.”

“Ik had er geld voor gegeven om anoniem de politie te verwittigen. Zo’n berichtje omvat ook alle noodzakelijke informatie. Niet alleen moet je niet in herhaling vallen, het is ook veiliger. Bij mijn achtervolgingen heb ik halsbrekende toeren moeten uithalen terwijl ik met de noodcentrale aan de lijn hing. Een knop zou in zulke gevallen een geruststelling zijn. Verder is het een instrument om stalkers eindelijk op heterdaad te betrappen. Daar ligt vandaag de grootste struikelblok.”