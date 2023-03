Student dringt woning binnen en krijgt messteken van boze bewoner in Geel

Geel

Het parket eist een celstraf van een jaar voor een 57-jarige man uit Geel. De man zou een student messteken hebben gegeven en hebben bedreigd. De student deed aan ‘urbex’, een hobby die bestaat uit het binnendringen en fotograferen van verlaten gebouwen. Het huis van de man was zo vervallen dat de student ervan uitging dat het onbewoond was. Hij bleef achter met een lek in de long. “Ik doe geen vlieg kwaad, maar je moet niet zomaar in mijn huis staan”, zei de vijftiger.