Kunstenaars helpen leerlingen aan een droom van een speelplaats

Dilsen-Stokkem

De leerlingen van Freinetschool Op stelten in Dilsen droomden van een mooie speelplaats. “Daar gaan we de school bij helpen”, zegt ouder Kevin Lathouwers. “Op zaterdag 1 april veilen we om 16.30 uur in de Freinetschool aan de Europalaan in Dilsen kunstwerken van 21 plaatselijke kunstenaars. Met de opbrengst krijgen de leerlingen een droom van een speelplaats. We denken aan een tuin met zelfs een grote boomhut.” “Een boomhut met een echte deur, vensters en een brug om er te raken”, roepen enkele leerlingen blij. “Ik heb enkele kunstwerken geschonken voor de veiling”, vertelt beeldend kunstenaar Bruno Plaghki.

“De kunstenaars uit de regio hebben fantastisch meegewerkt aan ons idee”, aldus directrice Bieke Machiels van de school Op stelten. “Alle kunstwerken hebben we een plaats gegeven op de drie verdiepingen van het stadhuis van Dilsen-Stokkem. Vanaf woensdag 29 maart tot en met vrijdag 31 maart kan je de kunstwerken bewonderen tussen 10 en 17 uur. Ook op zaterdag 1 april is het stadhuis open vanaf 13 uur, waarna om 16.30 uur de veiling.” (mmd)