Duitse ‘groomer’ die 28 Vlaamse jongens overtuigde om naaktfoto’s van zichzelf te sturen, riskeert 78 maanden cel

Het gerecht kwam Matthias S. per toeval op het spoor in Sint-Kruis. Op 3 april vorig jaar had de veertiger uit de Duitse gemeente Ofterschwang daar afgesproken met een veertienjarige jongen, met wie hij via het internet in contact was gekomen. De politie vond zijn wagen met Duitse nummerplaat verdacht en ging tot een controle over. In de auto zat Matthias S. met zijn slachtoffer op de schoot. Hij probeerde nog te vluchten, maar dat mocht niet baten. De man werd opgepakt en zit sindsdien achter de tralies.

Reeds veroordeeld in Duitsland

Uit het verhoor van de jongen, die thuis was weggelopen, bleek dat hij slachtoffer was geworden van grooming. S. had via online chat een vertrouwensrelatie met hem opgebouwd met als enige doel hem te manipuleren of te misbruiken. “Het is ronduit beangstigend dat deze man liefst 870 kilometer had gereden om de feiten te plegen”, zegt Judith Demeyer, de advocate van de jongen. “En dat terwijl hij in Duitsland al veroordeeld werd voor bezit en verspreiding van kinderporno.”

Onderzoek van zijn computer wees uit dat S. samenwerkte met Hartwig G., een 67-jarige Oostenrijker die in Wenen als voetbaltrainer aan de slag was. Drie weken na de arrestatie van S. kon Hartwig G. worden opgepakt in een hotelkamer in Roeselare. Sindsdien zit ook hij achter de tralies. De man werd in Oostenrijk eveneens al veroordeeld voor bezit en verspreiding van kinderporno.

“Een meisje uit Kortrijk”

Op een usb-stick van Matthias S. werd een lijst met 66 kindernamen aangetroffen, vergezeld van hun geboortedatum. Daarvan konden er 28 worden geïdentificeerd. Het waren allemaal Vlaamse jongens tussen twaalf en zeventien jaar, die door S. waren gecontacteerd via online chat. Hij had zich daarbij uitgegeven voor een jonge cheerleader uit Kortrijk. “Hij bezorgde hen eerst zelf expliciete beelden, zogezegd van het tienermeisje”, verduidelijkt Kris Luyckx, de advocaat van Child Focus. “Als wederdienst moesten ze dan naaktbeelden van zichzelf bezorgen. Een heel sluwe manier om kinderporno aan te maken.”

De beelden die S. ontfutselde aan zijn slachtoffers stuurde hij door naar zijn Oostenrijkse kompaan. Op de computer van Hartwig G. werden tienduizenden kinderpornografische beelden aangetroffen. Hij kijkt aan tegen 37 maanden celstraf voor cyberlokking, bezit en verspreiding van kinderporno. Voor Matthias S. vroeg de procureur 78 maanden celstraf wegens cyberlokking, grooming, aanranding, bezit, verspreiding en aanmaak van kinderporno.

Problematische situaties

Het proces vond maandag plaats achter gesloten deuren. De verdediging gaf toe dat S. over de schreef ging, maar of hij ook zaken betwist is niet duidelijk. Zijn slachtoffers waren veelal jongens in een problematische situatie. Hij zou zich bij hen hebben opgeworpen als een soort “witte ridder” en naar eigen zeggen handelde hij “uit medelijden” met hen. Hartwig G. zou zijn aandeel in de feiten hebben toegegeven.

Vier slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak. Child Focus stelde zich burgerlijke partij voor de niet-geïdentificeerde slachtoffers. De uitspraak volgt op 24 april.