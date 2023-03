N-VA heeft wetsvoorstel klaar om verkoop van lachgaspatronen te verbieden

Lachgas wordt gebruikt in de voedingsindustrie als slagroomspuit, of in de medische wereld als narcosemiddel. Steeds vaker gebruiken - voornamelijk jongeren - het echter ook als roesmiddel. Verkeersinstituut Vias kaartte onlangs nog aan dat zowat 18 procent van de jonge bestuurders maandelijks rijdt onder invloed van lachgas. Dat is nefast voor de verkeersveiligheid. Bovendien kan het middel permanente hersenschade veroorzaken.

Verschillende partijen ijveren al langer voor een verbod op de verkoop van lachgaspatronen, die nu gewoon vrij verkrijgbaar zijn voor meerderjarigen. Meerdere federale ministers kondigden de afgelopen maanden al aan dat er een verbod in de maak is, maar verder dan een aankondiging kwam het vooralsnog niet.

Oppositiepartij N-VA dient nu zelf een wetsvoorstel in om de verkoop van lachgas aan banden te leggen. Kamerleden Kathleen Depoorter en Wouter Raskin pleiten voor een totaalverbod met uitzondering voor medisch gebruik en als voedingsadditief, naar het voorbeeld van Nederland. “Het zal de verkoop via het internet en in het buitenland niet tegenhouden, maar elk initiatief dat de drempel voor de aanschaf en het gebruik van lachgas als roesmiddel verhoogt, zeker bij jongeren, is een stap in de goede richting”, zeggen ze.

Sinds het voorjaar van 2021 is de verkoop van lachgascapsules aan minderjarigen in ons land verboden. Dat gebeurde op voorstel van MR, CD&V en N-VA. Er staat bovendien een verplichte waarschuwing op de patronen.