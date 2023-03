Jack Ma voor het eerst in jaren in het openbaar gespot in China

Voor het eerst in lange tijd is Alibaba-oprichter Jack Ma nog eens gespot in China. De man bezocht een school in Hanghzhou, zo melden lokale media.

De voorbije drie jaar werd de 58-jarige Jack Ma niet of amper in het openbaar gezien. Wellicht had dat te maken met de kritiek die hij in 2020 uitte aan het adres van de Chinese belastingsdienst. Hij bracht daarna meer dan een jaar in een ander land door, maar lijkt nu te zijn teruggekeerd. Dat meldt South China Morning Post, de krant die eigendom is van Alibaba.

Volgens de krant zou Ma vrienden bezocht hebben in Hongkong en een bezoek gebracht hebben aan de internationale kunsttentoontstelling Art Basel. Hij zou de voorbije weken al meerdere landen bezocht hebben om bij te leren over technologie in de landbouw en pas trok hij naar de Yungu-school in Hanghzhou, de stad waar het hoofdkwartier van Alibaba gevestigd is, om het daar te hebben over de mogelijkheden die artificiële intelligentie biedt in het onderwijs. “ChatGPT en vergelijkbare technologieën zijn slechts begin van het AI-tijdperk”, zei Ma daar. “We moeten die artificiële intelligentie gebruiken om problemen op te lossen in plaats van ons erdoor te laten controleren.”

Jack Ma was ooit de rijkste man van China. Waarom hij de voorbije jaren niet meer in het openbaar te zien was, vermeldde de krant niet.