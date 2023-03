Prins Harry duikt onverwacht op in rechtszaal voor mogelijk afluisterschandaal Daily Mail

In Londen is vandaag een vierdaagse voorbereidende zitting van start gegaan in het kader van een mogelijk afluisterschandaal tegen Prins Harry en andere Britse beroemdheden. Samen met onder meer Elton John beschuldigt Harry de uitgever van de Britse tabloidkrant Daily Mail van “grove schendingen van de privacy”. Dat de hertog van Sussex vanochtend zelf aan het rechtsgebouw verscheen, bewijst hoe ernstig hij de zaak neemt.

Het was een enorme verrassing voor de Britse pers: prins Harry is speciaal uit de Verenigde Staten naar Londen afgereisd om de eerste hoorzitting bij te wonen. Begeleid door zijn bodyguards en onder het enthousiaste oog van heel wat fotografen, kon er zelfs een lachje af op weg naar de rechtbank. Met zijn aanwezigheid hoopt Harry zijn zaak ongetwijfeld kracht bij te zetten.

De beschuldigingen dateren van oktober. Toen raakte bekend dat Harry, in coalitie met enkele andere Britse beroemdheden, uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) voor de rechtbank wilde dagen. Hij beschuldigt het mediabedrijf ervan privé-informatie te hebben verkregen op onrechtmatige wijze om zo de kranten Daily Mail en Mail on Sunday te voeden. Ook Sir Elton John en actrices Sadie Frost en Liz Hurley stelden zich op als slachtoffer in de zaak.

Concreet beschuldigen Harry en co de kranten ervan privédetectives te hebben ingehuurd om afluisterapparatuur te installeren in de huizen en auto’s van de beroemdheden. Ze zouden ook gesprekken hebben afgeluisterd en op illegale wijze toegang tot bankafschriften en medische informatie hebben verkregen.

“Belachelijke laster”

ANL betwist alle beschuldigingen. “We weerleggen volkomen en ondubbelzinnig deze belachelijke laster. Deze ongefundeerde beweringen lijken gewoon een vooraf geplande poging om de Mail-titels mee te slepen in het telefoonhackschandaal over artikels die tot 30 jaar oud zijn”, reageerde het bedrijf in een statement. ANL verwijst daarmee naar feiten die in 2011 werden bewezen. De Britse krant News of the World werd toen ontbonden nadat bleek dat ze verschillende telefoons van royals en andere mensen hadden gehackt.

Maandag begon dag één van een vierdaagse voorbereidende zitting. Een rechter zal op basis van de verschillende juridische argumenten beslissen of de zaak verder kan gaan.