Pottenkijkers welkom tijdens repetitie van Koninklijke Harmonie St-Cecilia

Hamont-Achel

Vrijdag waren pottenkijkers meer dan welkom tijdens de repetitie van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia, en dat had een goede reden. “Als vereniging willen we groeien en zoeken we dus bijkomende muzikanten”, schetst voorzitter Andriën Rijcken. “En dat doen we op twee manieren. Zo laten we gedurende tien lessen basisschoolkinderen kennismaken met onze muziekinstrumenten waarna ze een concertje mogen spelen. Een tweede manier is een open repetitie waarbij mensen de sfeer mogen komen opsnuiven.” En er schoven toch wel wat kijklustigen aan in De Posthoorn terwijl dirigent Peter Cools het orkest aanwijzingen gaf. “Misschien motiveren we vroegere muzikanten omhun instrument weer op te nemen of boren we vers muzikaal bloed aan”, stelt Rijcken. “Momenteel tellen we een veertigtal muzikanten. Tijdens de coronaperiode is er gelukkig niemand afgehaakt, maar het samenspelen hebben we toen wel gemist.” (gvb)