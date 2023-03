Antwerpse cipiers weigeren zelf om nog nieuwe gevangenen in de Begijnenstraat binnen te laten

Het personeel van de Antwerpse gevangenis in de Begijnenstraat weigert sinds vanochtend om nog nieuwe gevangenen binnen te laten. Ze kondigen zelf een “stop” af: de poort blijft dicht, er mogen geen extra gevangenen meer binnen. Dat de cipiers dat zelf beslissen, is ongezien. “Maar de toestand is niet meer humaan voor de gedetineerden.”

“De gevangenis is vol.” Dat is kortweg de boodschap van de cipiers in de Antwerpse Begijnenstraat. Vooral in de mannencellen is de toestand schrijnend. Daar zaten maandagochtend 719 mannen opgesloten. Om dit te kaderen: er is maar plaats voor 439 mannen. Meer dan 100 gedetineerden slapen op matrassen op de grond.

Het personeel is de toevloed beu. Zondagochtend moest de directie al naar de gevangenis komen, om met het personeel te onderhandelen. Het personeel besliste op maandagochtend dat ze de deur niet meer openen, om nog nieuwe gevangenen binnen te laten.

Een recent beeld uit de Antwerpse gevangenis: gedetineerden zitten met drie op een cel. — © Jan Van der Perre

“Het initiatief komt van het personeel”, bevestigt Kevin Van Hout (ACV). “Het doel is om de situatie voor de gedetineerden leefbaar te houden. Om deze mensen op een humanitaire manier te op te vangen, moet het aantal mensen gewoon naar beneden.”

“Nog hoogstens 650 gevangenen”

De drie vakbonden kondigden in front ook een stakingsaanzegging aan. Vanaf 4 april kan er gestaakt worden. In tussentijd worden er dus geen nieuwe gevangenen binnengelaten. De bonden hopen dit vol te houden tot het aantal gedetineerden onder de 650 mensen zakt. “Dat is een quotum, dat we willen aanhouden.”

Het gevangeniswezen bevestigt dat het op de hoogte is: “We hebben onze partners binnen Justitie verwittigd. Nieuwe gedetineerden worden naar andere gevangenissen afgeleid.”

Dat het personeel zelf beslist om geen nieuwe gedetineerden meer binnen te laten, is ongezien. In het verleden werd bijvoorbeeld al beslist om in de gevangenis van Sint-Gillis geen nieuwe gevangenen meer toe te laten, maar dat gebeurde toen op bevel van de burgemeester. Niet op initiatief van het personeel.