Een op vier gezinnen of alleenstaanden heeft zonnepanelen

In Vlaanderen heeft een op de vier gezinnen of alleenstaanden zonnepanelen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) die minister van Energie Zuhal Demir heeft bekendgemaakt. Vlaanderen heeft intussen de kaap van 5.000 megawatt (MW) aan geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen overschreden. Daarvan zijn de gezinnen goed voor 65 procent of omgerekend 3.273 MW.

Dat vermogen van 3.273 MW ligt verspreid over de daken van 752.015 woningen. Omgerekend naar vermogen per inwoner ligt er op een Vlaams dak gemiddeld 489 watt aan zonnepanelen per inwoner. Dat is ruim 1 paneel per persoon.

De cijfers van VEKA laten ook een opsplitsing per provincie en per gemeente toe. Daaruit blijkt dat Limburg het beste scoort met 648 watt per inwoner. Dat is een derde beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Op de tweede plaats staat West-Vlaanderen, met gemiddeld 547 watt per inwoner. Dan volgen Oost-Vlaanderen met gemiddeld 501 watt per inwoner, Vlaams-Brabant met 441 watt per inwoner en tot slot Antwerpen met 386 watt per inwoner.

Van alle gemeenten scoort het West-Vlaamse Lo-Reninge het beste met 915 watt per inwoner. Dat is 87 procent meer dan het Vlaamse gemiddelde. Onder de centrumsteden scoort het West-Vlaamse Roeselare het beste met 537 watt per inwoner of 10 procent boven het Vlaamse gemiddelde. De meeste andere centrumsteden liggen duidelijk onder het Vlaamse gemiddelde.

Volgens minister Demir is “de combinatie van kernenergie en hernieuwbare energie dé energiemix van de toekomst”. Volgens de N-VA-minister kunnen zonnepanelen snel een verschil maken, ook in de factuur. “Op de zonnekaart kan iedereen opzoeken of het dak geschikt is en hoe snel die investering terugverdiend kan worden. Wie niet meteen zelf zonnepanelen kan leggen, kan ondertussen via energiedelen met anderen investeren in een installatie, bijvoorbeeld op het dak van een appartementsgebouw”, aldus nog minister Demir.