SOS JEUGDVOETBAL. Lidgelden fors de hoogte in, 75% van clubs biedt afbetalingsplan aan

Jeugdvoetbal wordt duurder. Bijna 40 procent van de Limburgse clubs uit de lagere reeksen trekt haar lidgeld op om de gestegen kosten de baas te kunnen, zo blijkt uit een rondvraag van onze redactie en Voetbal Vlaanderen. En dat lidgeld was al niet niks: één of de vijf vraagt meer dan 300 euro per seizoen. Intussen bieden drie op de vier clubs al afbetalingsplannen aan.