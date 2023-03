Na zijn vechtscheiding met Tottenham: tien fratsen van Antonio Conte, de opvliegende coach die met flessen door de kleedkamer gooit

José Mourinho zal altijd bekendstaan als ‘The Special One’ onder de toptrainers in het voetbal, maar wie is Antonio Conté dan? De Italiaanse coach maakte zichzelf onmogelijk bij Tottenham door snoeihard uit te halen naar de club en vooral naar zijn spelers. En het is lang niet de eerste keer dat hij voor commotie zorgt. Hieronder de tien meest opvallende fratsen en uitbarstingen van de Italiaanse toptrainer.