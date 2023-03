Zes kinderen overleden in Amerika nadat ze bij ongeluk uit auto worden gekatapulteerd

Zondagnacht rond 2 uur botste de auto tegen een betonblok onder een brug op een snelweg in de Amerikaanse staat Tennessee. De wagen belandde tegen de vangrails en ging op zijn kop. Hierdoor werden de zes kinderen van 1 tot 18 jaar oud die in de auto zaten, uit de wagen gegooid. De hulpdiensten kwamen met vier ambulances en een helikopter, maar moesten de kinderen doodverklaren toen bleek dat ze niet meer gereanimeerd konden worden.

Een andere auto was betrokken bij het ongeluk en lag ook ondersteboven. De man in die auto had lichte verwondingen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Een andere man en een vrouw zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is met de helikopter ernaartoe gebracht. De man zat in de auto met de kinderen en had lichte verwondingen. Hij is naar een ander ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog hoe de auto tegen het betonblok heeft kunnen botsen. Ze hebben ook nog een beschadigde pick-uptruck gevonden, maar het is niet bekend of die ook betrokken is bij het ongeluk.