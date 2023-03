Bedrijfsgebouw ontruimd door gaslek in Haren

In de Arthur Maesstraat in Haren is maandagvoormiddag een bedrijfsgebouw ontruimd wegens een gaslek. Het lek is inmiddels gedicht maar het bedrijf wordt nog geventileerd. Dat meldt de Brusselse brandweer.

Het gaslek in de middendrukleiding ontstond omstreeks 8.50 uur toen een werftuig de leiding raakte, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw: “Het gelekte gas kwam terecht in de lokalen van een bedrijf. Dat gebouw werd meteen geëvacueerd maar de ingestelde veiligheidszone werd beperkt tot de terreinen van de site. Uit veiligheidsoverwegingen werd ook de nabijgelegen luchthaven verwittigd, maar er was gelukkig geen hinder voor het vliegverkeer.”

“Nutsmaatschappij Sibelga is ter plaatse gekomen en heeft de hoofdkraan afgesloten en zo het lekkende gas gestopt”, gaat de woordvoerder verder. “Aangezien het gas zich had opgestapeld in de bedrijfsruimte, werd die langdurig geventileerd, met een anti-explosieventilator.”

Die ventilatie was rond 13.00 uur nog steeds bezig. Een aannemer zal de gasleiding herstellen, waarna Sibelga die zal controleren alvorens de gaskraan terug open te draaien.