Frank Deboosere voorspelt geen al te beste omstandigheden voor de Ronde van Vlaanderen: “Het wordt ‘weer met karakter’”

“Zondag viel er op meerdere plaatsen tien tot twintig liter water per vierkante meter”, blikt Deboosere nog even terug op de kletsnatte editie van Gent-Wevelgem. “Dat is niet heel extreem maar toch behoorlijk veel. Bovendien regende het haast de ganse dag. Zo’n vaart gaat het volgende zondag niet lopen.”

Frank Deboosere

Maar een droge tocht wordt het evenmin. “Voor de details is het nog wat vroeg maar we zijn nu al vrij zeker van een wisselvallige Ronde van Vlaanderen. De temperaturen die naar het einde van de week eerder zacht zijn, gaan in het weekend weer dalen. We krijgen dus een koeler weekend en er zitten opnieuw buien aan te komen. Ook de kracht van de wind is momenteel moeilijk te voorspellen maar er zal wind staan, meer dan waarschijnlijk uit zuidwestelijke richting. Waaiervorming is dus zeker een mogelijkheid. De kans op een zonnige editie is zeer klein, we krijgen ‘weer met karakter’.”

Veel verder kan Vlaanderens meest populaire weerman niet kijken. “Wat voor weer we een week later in Parijs-Roubaix zullen krijgen, is nog niet geheel duidelijk. Maar het ziet er nog niet meteen naar uit dat in de verte de lente eraan zit te komen.”