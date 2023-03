Hasselt

Meermaals ’s nachts wakker worden en moeite hebben om in slaap te vallen. Dat zien de Limburgers als de grootste slaapobstakels. Maar waarom worden we ’s nachts zo vaak wakker? En blijf je dan best in bed of sta je op? En wanneer wordt slapeloosheid een probleem? Slaapexpert Annelies Smolders geeft uitleg.