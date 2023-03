Mountainbiker Jens Schuermans doet met vijfde seizoenszege uitstekende zaak in strijd om olympisch ticket

Belgisch kampioen mountainbike crosscountry Jens Schuermans heeft afgelopen weekend zijn vijfde seizoenszege behaald in het Oostenrijkse Langenlois.

In de 31ste editie van de Kamptal Trophy in Langenlois, een wedstrijd van eerste UCI-categorie, haalde de Maasmechelaar het zondag met 23 seconden voorsprong op de Tsjech Ondrej Cink. De Pool Bartlomiej Wawak werd derde op 42 seconden.

Eerder dit seizoen won de 30-jarige Schuermans ook al drie internationale wedstrijden in Griekenland en één in het Franse Guéret. Met die puntenoogst heeft hij een uitstekende zaak gedaan met het oog op de Olympische Spelen van Parijs in 2024, waar de Belgen met twee mannen aanwezig hopen te zijn.