Mekano Play kaapt UNI-K Award weg

In opdracht van het bestuur van Unizo Kinrooi heeft een jury van zelfstandige ondernemers voor de zevende keer de Ondernemer van het jaar van Kinrooi gekozen. Op het ondernemersfeest op 24 maart ging de UNI-K Award naar Mekano Play.

Mekano Play maakt outdoor speeltoestellen voor speelpleinen. "Inzetten op innovatie in een niche markt waar kwaliteit en kindvriendelijkheid hoog in het vaandel wordt gehouden. Een bedrijfsleider met een duidelijke visie naar groei en innovatie gekoppeld aan een gezonde dosis creativiteit", luidde de motivatie van het verdict. Ook het publiek kon dit jaar haar stem uitbrengen voor de Publieksprijs. Deze ging naar kinesist Ruben Roijakkers.Daarnaast was er ook een startersaward. Jeroen Moonen van het gelijknamig bedrijf Foodtruck Jeroen Moonen, bekend als chef patissier bij sterrenkok Roger Van Damme, kaapte deze mooie prijs voor de eerste keer weg.UNIZO Kinrooi reikte ook de spotlight award uit aan een persoon die Kinrooi mee op de kaart heeft gezet. Dit jaar kwam deze eer Hubert Brouns, oud-burgemeester van Kinrooi, toe.