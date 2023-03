Meisjes Palfit zette knappe prestaties verder

In het weekend van 25 en 26 februari werden de provinciale voorrondes in het toestelturnen voor de meisjes in het C-niveau afgesloten in Leopoldsburg.

Voor Palfit was het aan de meisjes in de categorie C18+ en C12 om te strijden voor de Limburgse titels en meteen ook de laatste kans op een selectie voor het Vlaams Kampioenschap.Als eerste kwamen de oudste meisjes in actie in de categorie C18+. In deze categorie kwamen Kyara Schepers, Lauren Vanceer, Isana Schepers, Rani Truyen, Gite Lucas en Evelyn Neuteleers in actie. Evelyn pakte de zilveren medaille en Gite haalde brons. Lauren werd 7de, Isana 8ste, Rani 11e en Kyara 12de.Na onze oudste gymnasten was het nog aan Sterre Hauquier en Oona Vansteenwegen in de categorie C12. Oona werd dan ook knap 9e van Limburg en Sterre 15de. De meisjes in de categorie B12 hebben alvast hun laatste voorronde en eveneens ook hun Limburgs Kampioenschap achter de rug. In deze categorie traden Jade Cruts en Noor Malfait aan voor Palfit. Jade werd 5de en Noor 6de.