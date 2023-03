Tuinhier Bilzen trotseert maartse buien

Maar het kon de pret niet bederven. Onder leiding van lesgever Dirk Janssen werden vooral de fruitbomen onder handen gepakt. Zo toonde hij hoe belangrijk het is om jonge scheuten een kans te geven, waar je het verschil kunt zien tussen bloem- en bladknoppen, welke keuze je moet maken welke takken best weggenomen worden, enz… Appel- en perenbomen, de hortensia’s , de druivelaars, alles kwam aan bod in de tuin van Liesbeth en Jean-Pierre. Als gastvrouw en -heer hadden zij ook alles in het werk gesteld om na het snoeiwerk de aanwezigen te trakteren op een heerlijke tas koffie met gebak en andere drankjes. Met lesgever Dirk werd ook meteen een afspraak voor volgend jaar vast gelegd.