Karel Geraerts wint Trofee Raymond Goethals, ook Bilal El Khannouss valt in de prijzen

Karel Geraerts is in Grimbergen uitgeroepen tot de laureaat van de twaalfde Trofee Raymond Goethals. Die onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Belgische voetbalcoach, of coach met een dubbele, deels Belgische nationaliteit. De trainer van Union haalde het voor Wouter Vrancken (KRC Genk) en Carl Hoefkens (ex- Club Brugge) en volgt op de erelijst Felice Mazzu op.

Union bevestigt dit seizoen onder Geraerts de knappe resultaten die in 2021-2022 met Mazzu werden behaald. De Maaslander nam als diens assistent over bij de vicekampioen en trok als debuterende hoofdcoach de lijn van vorig seizoen door. Zo speelt Union opnieuw volop mee voor de titel, leider Genk telt vier speeldagen voor het einde van de reguliere competitie slechts drie punten voorsprong. Het verbaast bovendien in Europa met een kwartfinale in de Europa League.

Wouter Vrancken moest vrede nemen met plaats twee. — © Dick Demey

Dat volstond voor de jury - bestaande uit voormalige coaches van de Rode Duivels, voormalige winnaars van de trofee die sinds 2011 wordt uitgereikt, scheidsrechters en leden van de organisatie van de award - om Geraerts te verkiezen boven Wouter Vrancken van competitieleider kRC Genk en de inmiddels bij Club Brugge ontslagen Carl Hoefkens.

El Khannouss beste debutant

Met de Prijs Dominique D’Onofrio, bestemd voor de beste debutant in de Jupiler Pro League, werd nog een tweede onderscheiding uitgereikt. Hier viel KRC Genk wel in de prijzen, want Bilal El Khannouss haalde het voor Julien Duranville (Borussia Dortmund, ex-Anderlecht), Senne Lammens (Club Brugge) en Arthur Vermeeren (Antwerp).

© Dick Demey

De 18-jarige El Khannous mocht eind vorig seizoen al even proeven van het eerste elftal en brak dit seizoen helemaal door. De in het Brusselse geboren aanvallende middenvelder is een basispion in het elftal van Wouter Vrancken en schopte het ook tot Marokkaans international. Op het WK in Qatar deed hij mee in de troostfinale tegen Kroatië en zaterdag leverde de youngster nog een assist in het gewonnen oefenduel tegen Brazilië.

Normaal vinden de verkiezing en de uitreiking van de Trofee Raymond Goethals en de Prijs Dominique D’Onofrio plaats in december, maar vanwege de buitenlandse stages van de meeste 1A-clubs tijdens de periode november/december, werd de apotheose van 2022 uitzonderlijk verschoven naar eind maart.