Bilzense chauffeur (42) test twee keer in één maand positief op drugs

De eerste bestuurder werd in de Maastrichterstraat in Bilzen aan de kant gezet. De 42-jarige Bilzenaar had geen alcohol gedronken, maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, kreeg hij wel een speekseltest opgelegd. Die bleek positief voor cocaïne en marihuana. De man had ook een gebruikershoeveelheid cocaïne bij. De drugs werden in beslag genomen en het rijbewijs van de man werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Dat was niet de eerste keer overigens. Integendeel: de man had zijn rijbewijs nog maar vijf dagen terug nadat hij begin maart ook al positief testte op drugs.

Bovendien had hij geen geldige verzekering voor zijn voertuig, dat dan ook werd getakeld. Hij krijgt dertig dagen de tijd om zijn verzekering in orde te maken. De Bilzenaar kreeg drie pv’s en mag het later gaan uitleggen bij de politierechter.

Rijbewijs niet binnengebracht

Op de parking van de McDonald’s in Bilzen werd ook een 28-jarige bestuurster uit Tongeren gecontroleerd, omdat haar buitenspiegel loshing. Ze testte positief op cocaïne. Omdat ze geen rijbewijs bijhad, werd haar sleutel ingehouden tot ze haar rijbewijs kwam binnenbrengen. De vrouw hield zich echter niet aan die afspraak, waarop haar voertuig getakeld werd. Ze kreeg drie pv’s en moet voor de politierechtbank verschijnen.

Ook in de Nederstraat in Hoeselt werd vrijdagnamiddag een 26-jarige chauffeur uit Grobbendonk onderschept, omdat hij een wel zeer vlotte rijstijl had. De man testte positief op marihuana en verloor meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen.

Ten slotte betrapte de politie in Bilzen in een half uur tijd nog twee bestuurders die hun gsm gebruikten en twee chauffeurs die in een buszone reden. Aan de parking van de McDonald’s werd ook een voertuig met vier jongeren gecontroleerd, waarvan er twee marihuana bijhadden. De bestuurder uit Tongeren testte negatief op alcohol en drugs. siol