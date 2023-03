Tiktok-tip: sommelier legt uit waarom je een halfvolle wijnfles maar beter niet afsluit met de kurk

“Ik weet dat het gek klinkt, maar als je ooit wijn over hebt, prop de kurk dan niet terug in de fles. Ik heb een veel betere tip die je leven gaat veranderen”, aldus Boin in een filmpje. Ze zegt dat wanneer je de kurk terug in een halflege fles doet, de wijn wordt blootgesteld aan meer zuurstof. Dat komt enerzijds door de poreuze kurk, anderzijds omdat er al meer lucht in de fles zit.

“Wat we echt willen, is de hoeveelheid zuurstof in de wijn verminderen”, zegt ze. Om die reden raad ze aan om de wijn over te gieten in een weckpot. Dat zijn voorraadpotten, vaak met een rubbertje ter hoogte van het deksel, die de inhoud luchtdicht bewaren. “In wanhopige tijden heb ik al eens een kombucha-pot schoongemaakt en die gebruikt. Sluit de pot altijd goed af. Er zit zoveel minder zuurstof in dan in een halflege wijnfles.”

Boin verzekert dat het restje wijn tot enkele dagen erna fris zal smaken. “Een groot verschil in vergelijking met een restje wijn in een fles waar je de kurk weer in propt.” In dat laatste geval zie en proef je volgens haar al na één dag verschil in de kwaliteit van de wijn.