34-jarige inbreker gevat na diefstal bij kringloopwinkel in Tessenderlo

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft vorige week een inbreker opgepakt na een diefstal bij de kringloopwinkel in Tessenderlo. De 34-jarige man uit Meerhout werd via snelrecht gedagvaard.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de politie Beringen/Ham/Tessenderlo omstreeks 4.45 uur een melding binnen van een inbraak in de kringloopwinkel op de Schoterweg in Tessenderlo. De dieven bleken kleding gestolen te hebben en hadden ook de bestelwagen meegenomen die voor de deur stond.

Rond 11.15 uur werd de gestolen bestelwagen die woensdag teruggevonden in een bos aan de Groenpoort in Tessenderlo. In de buurt troffen de agenten ook een 34-jarige man uit Meerhout aan, die zich probeerde te verstoppen. De man werd gearresteerd en verhoord. Daarna werd hij door het parket Limburg gedagvaard in snelrecht. Hij moet zich binnenkort al verantwoorden voor zijn daden. siol