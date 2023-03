Een ‘gouden koffie’ tussen 2 overwinningen door: Jumbo-Visma houdt halt in bekende koffiebranderij

Daags na zijn overwinning in de E3 Saxo Classic genoot Wout van Aert (28) van een koffie in koffiebranderij De Witte Zwaan in Eeklo.

Tussen de wedstrijden door is het belangrijk om te ontspannen. Afgelopen zaterdag werd Van Aert gespot in Eeklo. Samen met zijn ploegmaten van Jumbo-Visma genoot de renner van een koffie in De Witte Zwaan in de Boelare.

Een gouden koffie, want de ploeg domineerde zondag Gent-Wevelgem. Van Aert schonk de zege aan teamgenoot Christophe Laporte, na een demonstratie van 52 kilometer.

