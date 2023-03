‘Marvel’-acteur Jeremy Renner deelt beelden vanop loopband nadat hij meer dan 30 botten brak

Jeremy Renner (52) belandde begin januari zwaargewond in het ziekenhuis na een ongeval met een sneeuwruimer. De Marvel-acteur had zijn neefje willen redden wanneer de zware machine plots begon te glijden, maar was zelf onder de ruimer terechtgekomen. Renner brak meer dan dertig botten en onderging meerdere operaties. Maar hij is aan de betere hand, zo blijkt uit beelden die hij deelde op sociale media. Daarin wandelt hij op een speciale loopband, waarbij hij “40 procent van zijn gewicht” gebruikt om de stappende beweging uit te voeren.