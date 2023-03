Zo onmenselijk kan een mensensmokkelaar zijn: 1-jarig kind moederziel alleen achtergelaten op grens VS-Mexico

Het hoofd van de Amerikaanse grenspolitie heeft schokkende beelden gedeeld van een smokkelaar die een kind van amper één jaar oud achter laat op de grens tussen Mexico en de VS. De mensensmokkelaar – ook wel ‘coyote’ genoemd door grenswachters – duikt plots op uit het water aan de grens die Mexico scheidt van de Amerikaanse staat Arizona, dumpt de peuter en verdwijnt weer. Een agent van de Amerikaanse grenspatrouille had het Guatemalteekse jongetje echter snel in de gaten en pikte hem onmiddellijk op. “Dankzij de snelle reactie van onze agent, werd een tragedie vermeden”, schrijft Raul Ortiz bij de video.