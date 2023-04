Tine Embrechts: “Word je moeder, dan krijg je tegelijk een schuldgevoel mee. Over alles wat je niet doet waarvan je vindt dat je het wél moet doen” — © Kaat Pype

Een leugentje om bestwil? Om ons te plezieren wil Tine Embrechts er best een paar in haar antwoorden verstoppen. Maar voorts vertelt de o zo veelzijdige zangeres/actrice de waarheid en niks dan de waarheid. Over haar carrière, haar grote gezin en wat haar het gelukkigst maakt. “Word je moeder, dan krijg je tegelijk een schuldgevoel mee.”