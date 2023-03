Voorzitter grootste aandeelhouder stapt op na opmerking die crash Credit Suisse verergerde

De voorzitter van de Saudi National Bank, die de grootste aandeelhouder was van de Zwitserse bank Credit Suisse is opgestapt. Een opmerking van Ammar Al Khudairy had mee geleid tot een crash van het aandeel Credit Suisse en uiteindelijk de overname door rivaal USD.

Credit Suisse werd al jaren geplaagd door een reeks schandalen. Eerder deze maand kwam de aandelenkoers verder onder druk te staan door de problemen in de Amerikaanse regionale bankensector, met bijvoorbeeld het omvallen van Silicon Valley Bank. De voorzitter van Saudi National Bank gooide nog wat olie op het vuur met de opmerking dat de grootaandeelhouder “absoluut niet” van plan was nog verder te investeren in Credit Suisse.

Enkele dagen later werd de noodlijdende Zwitserse bank overgenomen door USB. Een operatie waarbij Saudi National Bank, die een belang van 9,9 procent had in Credit Suisse, naar eigen zeggen zelf ongeveer een miljard dollar bij verloor.

Ammar Al Khudairy stapt volgens een persbericht “om persoonlijke redenen” op. Hij wordt vervangen door CEO Saeed Mohammed Al Ghamdi.