De knop die levens kan redden: mobiel stalkingalarm ingevoerd in Limburg

Het mobiele stalkingalarm wordt nu ook geïntroduceerd in Limburg. Het gaat om een knopje, niet groter dan een munt van 2 euro, waarop slachtoffers van stalking kunnen duwen wanneer ze in gevaar zijn.

Na een druk op de knop ontvangt de noodcentrale van de federale politie meteen een oproep met alle belangrijke informatie. Ze weten welk gevaar dreigt omdat het alarm gelinkt is aan individuele dossiers. Het kleine toestel stuurt daarnaast ook de gps-coördinaten door. Het proefproject werd in 2019 in Gent geïntroduceerd en bestaat vanaf nu ook in Limburg. De provincie heeft honderd toestellen ter beschikking.

Later meer.