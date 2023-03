Dankzij deze drie rijdt de Ronde van Vlaanderen nog over de mooiste kasseiwegen: “Mythische plekken zouden geasfalteerd worden”

Wanneer de renners zondag in de Ronde op de kasseien een heroïsche strijd voeren, zeg dan gerust bij uw pint bier of kop koffie eens “merci Paul, Marc en Robin”. Dankzij hen liggen alle beruchte kasseistroken van de Vlaamse Ardennen er vandaag nog. En dat was dertig jaar geleden niet zo vanzelfsprekend als het vandaag misschien klinkt. “Er waren in die tijd plannen om de Haaghoek en zelfs de Koppenberg en Oude Kwaremont te asfalteren”, zegt Paul Van Ceunebroeck (78). “Wij hebben toen gevochten om de schoonste kasseiwegels voor eeuwig te klasseren als monument.”