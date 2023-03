Vanaf 1 april hebben werknemers recht op deconnectie: geldt dat voor iedereen? En wat als je baas je toch na de werkuren belt?

Vanaf zaterdag 1 april heeft elke werknemer van een Belgisch bedrijf met meer dan 20 werknemers ‘recht op deconnectie’ en moeten daar afspraken over gemaakt worden in een arbeidsreglement of cao. Maar er is best wel nog wat onduidelijkheid over de regeling. Mag iedereen dan werktelefoontjes of -mails negeren tijdens het weekend? Wat als je bedrijf nog helemaal geen afspraken daarrond gemaakt heeft? En waar moet je aankloppen als je baas je tegen alle afspraken wél blijft bellen na de uren?