Antwerp Phantoms kronen zich opnieuw tot Belgisch kampioen ijshockey

De Antwerp Phantoms hebben afgelopen weekend hun Belgische ijshockeytitel verlengd. In de finalewedstrijden van de play-offs werd zaterdag met 6-5 (na penalty’s) verloren van de Leuven Chiefs, zondag keerde de Antwerpse ploeg de scheve situatie om met een 4-3 zege in Deurne.

“We hebben een fantastisch team,” glunderde coach Jan Van Beveren na afloop. “Onze jongens hebben een gans seizoen hard gewerkt. De beloning is terecht. Dit is het ijshockey dat we onze supporters willen tonen: hard en fair, mooi passenspel, snelle acties. De Chiefs waren een waardige tegenstander. Dit is tevens het bewijs dat we een hoger niveau aankunnen. Deze titel is de kers op de taart van een geslaagd seizoen. Twee keer achter elkaar de Belgische kampioenstitel pakken is een mooie prestatie.”

De Sinjoren plaatsten zich na een bijna foutloos parcours, met slechts een nederlaag in de reguliere competitie, als eerste voor de play-offs. Daarin namen ze in de kwartfinales de maat van de Mechelen Whales en in de halve finales van de Beaufort Knights.