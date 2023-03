Florian Saerens in de tuin bij zijn grootouders in Herentals, waar hij in mei zijn kortfilm A Work of Fiction opneemt. — © Daan Kramer

Herentals

In het huis van zijn grootouders in Herentals neemt Florian Saerens binnenkort een kortfilm op met onder meer Sien Eggers. In dit afstudeerproject zoomt hij in op hoe hij zijn gevoelens na de dood van zijn grootvader in film vertaalt.