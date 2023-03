LA Lakers verliezen bij terugkeer van Lebron James: “Operatie afgeblazen om Lakers naar play-offs te leiden”

Er was veel twijfel over het aantreden van de 38-jarige James, maar de superster van de Lakers speelde uiteindelijk een halfuur. Hij stond de voorbije maand aan de zijlijn met een blessure aan de rechtervoet. Na de match onthulde hij dat dokters hem hadden aangeraden zich te laten opereren aan een gescheurde pees in zijn voet, maar de Amerikaan besloot daar van af te zien, omdat hij alles op alles wil zetten om de Lakers naar de play-offs te leiden.

James kwam tot 19 punten en 8 rebounds. Het was pas de tweede match in zijn carrière die hij op de bank begon. Bij de Bulls blonken Zach LaVine (32 ptn) en DeMar DeRozan (17 ptn en 10 assists) uit. In de tussenstand zakken de Lakers naar de negende plaats in het westen, net voor Oklahoma City dat zondag met 112-118 won bij Portland en de laatste kwalificatieplaats voor de play-offs bezet.

Chicago verstevigt haar tiende plaats in het oosten. De Bulls staan net achter Toronto, dat Washington met 114-104 het nakijken gaf. De Wizards zakken naar de twaalfde plaats en zien hun kansen op de play-offs slinken.

Eindelijk nog eens play-offs voor Cavaliers , kostbare nederlaag voor Warriors

De Cleveland Cavaliers verzekerden zich zondag voor het eerst sinds 2018 van een plaats in de play-offs van de NBA. De Cavs wonnen met 108-91 van Houston. Vijf jaar na het vertrek van LeBron James is de club uit Cleveland zo helemaal terug.

De Cavaliers stonden tussen 2015 en 2018, met James in de ploeg, vier keer op rij in de NBA-finale. Drie keer verloren ze daarin van de Golden State Warriors, maar in 2016 bezorgde James ‘zijn’ club wel de titel. De Amerikaanse superster stapte twee jaar later over naar de Lakers. Sindsdien lukte het de Cavaliers niet meer om de play-offs te halen.

Golden State leed intussen een kostbare 96-99 nederlaag tegen Minnesota. De Warriors zijn nog steeds zesde in het westen, de laatste rechtstreeks plaats voor de play-offs. Minnesota nadert als zevende wel gevaarlijk dicht.

In Atlanta boekte Memphis, dankzij 27 punten van de in de basis teruggekeerde Ja Morant, een 119-123 overwinning. Dallas verloor, ondanks 40 punten van Luca Doncic met 110-104 van laagvlieger Charlotte. De Mavs zijn pas elfde in het westen en moeten maandag in Indiana Doncic missen. De Sloveen maakte zondag zijn zestiende technische fout en is een duel geschorst.

Boston ten slotte kon in de 137-93 zege tegen San Antonio rekenen op een uitstekende Jaylen Brown (41 punten en 13 rebounds). Jayson Tatum ontbrak met een heupblessure. Boston blijft als tweede in het oosten druk zetten op koploper Milwaukee.

De uitslagen van zondag in de NBA:

Atlanta - Memphis 119 - 123

Boston - San Antonio 137 - 93

Cleveland - Houston 108 - 91

Orlando - Brooklyn 119 - 106

Toronto - Washington 114 - 104

Golden State - Minnesota 96 - 99

Portland - Oklahoma City 112 - 118

Charlotte - Dallas 110 - 104

LA Lakers - Chicago 108 - 118

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 71,6 74 53 21

2. Boston 69,3 75 52 23

3. Philadelphia 66,2 74 49 25

4. Cleveland 63,2 76 48 28

5. New York 56,0 75 42 33

6. Brooklyn 53,3 75 40 35

7. Miami 53,3 75 40 35

8. Atlanta 49,3 75 37 38

9. Toronto 49,3 75 37 38

10. Chicago 48,6 74 36 38

11. Washington 44,0 75 33 42

12. Indiana 44,0 75 33 42

13. Orlando 42,7 75 32 43

14. Charlotte 32,9 76 25 51

15. Detroit 21,6 74 16 58

WESTERN CONFERENCE

1. Denver 67,6 74 50 24

2. Memphis 63,5 74 47 27

3. Sacramento 60,8 74 45 29

4. Phoenix 52,7 74 39 35

5. LA Clippers 52,0 75 39 36

6. Golden State 51,3 76 39 37

7. Minnesota 50,7 75 38 37

8. New Orleans 50,0 74 37 37

9. LA Lakers 49,3 75 37 38

10. Oklahoma City 49,3 75 37 38

11. Dallas 48,0 75 36 39

12. Utah 47,3 74 35 39

13. Portland 43,2 74 32 42

14. San Antonio 25,3 75 19 56

15. Houston 24,0 75 18 57

Programma van maandag:

Detroit - Milwaukee

Indiana - Dallas

New York - Houston

Utah - Phoenix

Denver - Philadelphia

Portland - New Orleans

Sacramento - Minnesota

LA Clippers - Chicago