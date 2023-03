Steekpartij, bomaanslagen en schietpartij: week vol drugsgeweld in Borgerhout, en steeds duikt naam van dezelfde familie op

BORGERHOUT

De spanningen in het criminele milieu van Borgerhout lopen hoog op, bewijst een week vol incidenten. Het begon met een steekpartij op het Groeningerplein, daarna was er een explosie in de Kortrijkstraat, gevolgd door enkele verijdelde aanslagen. En zondagmorgen nam een onbekende een woning in de Florastraat onder vuur. Bij al die incidenten duikt steeds de naam van de familie B. op.