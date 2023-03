De voorlopige deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen: Geen Grote Drie maar wel Pidcock, Alaphilippe en andere mooie namen

De 77e editie van Dwars door Vlaanderen zoekt op woensdag 29 maart een opvolger voor Mathieu van der Poel. De Nederlander is er net zoals Wout van Aert en Tadej Pogacar niet bij tussen Roeselare en Waregem, maar dat biedt een uitgelezen kans aan een rits andere topnamen om een Vlaamse voorjaarsklassieker op het palmares te schrijven. Denk maar aan Tom Pidcock, Julian Alaphilippe, Jasper Philipsen, Jasper Stuyven, Mads Pedersen, Arnaud De Lie of Tim Wellens. Of gaat Jumbo-Visma andermaal met de prijzen lopen? Zij sturen met Tiesj Benoot en Dylan Van Baarle ook twee kandidaat-winnaars naar Roeselare.