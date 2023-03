Marktkramers nemen afscheid van het Kerkplein

‘Jos’ van de groentekraam en ‘Kim Loempia’ staan al 24 jaar op de markt, en hebben sindsdien hun eigen plekje. Maar de gemeente heeft plannen om het plein rond de kerk helemaal opnieuw aan te leggen. De Roosterbeek - die vandaag onder het plein doorstroomt’ wordt open gelegd. Er komt ook meer groen en minder verharding. Vanaf 2 april beginnen die werkzaamheden, en dus moet de markt verhuizen. Waarschijnlijk zal dat zo een anderhalf jaar duren.

“De zondagsmarkt heeft 24 jaar plaatsgevonden op de huidige locatie in het centrum rond de kiosk,” aldus burgemeester Johny De Raeve (Open VLD). “In de loop der jaren is gebleken dat talrijke bezoekers van binnen en buiten Zonhoven onze markt wekelijks bezoeken.” Die markt verhuist volgende zondagvoormiddag naar de Dorpsstraat, de Grote Hemmenweg en een gedeelte van de N715 tot aan de ovonde. In die straten is er op zondag geen doorgaand verkeer mogelijk van 5 tot 15 uur, en geldt er een parkeerverbod. “De tijdelijke locatie is in samenspraak met de marktkramers vastgelegd. Er werd ook rekening gehouden met de lokale handelaars,” zegt schepen Frank Vandebeek (Open VLD). Eens de werken voltooid zijn kan de markt naar het nieuwe Kerkplein verhuizen. Ook een stukje van de Heuvenstraat zal dan dienen voor de wekelijkse markt. TR